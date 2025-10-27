Chanakya Niti: ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ പരുഷന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ....ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട്
ചാണക്യ നീതി പ്രകാരം, വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ ബന്ധത്തിൽ ഈ അഞ്ച് പ്രധാന തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
വിവാഹശേഷം എല്ലാ പുരുഷനും മറ്റ് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാമചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. മറ്റ് സ്ത്രീകളെ കാമക്കണ്ണുകളോടെ നോക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഒരു പുരുഷൻ്റെ ബഹുമാനം കുറയ്ക്കും.
വിവാഹം എന്നാൽ ഒരു നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ്. ഇരുവശത്തുമുള്ള നൂലുകൾ പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, വിവാഹബന്ധം പൊട്ടിപോകും. ഇതിനർത്ഥം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം തുല്യതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായി കണക്കാക്കരുത്. സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക.
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും അത്യാവശ്യമാണ്, അപ്പോൾ മാത്രമേ അവരുടെ ബന്ധം ശക്തമാകൂ. വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും സ്വന്തം കുടുംബത്തേക്കാൾ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിന് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കുറവാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസക്കുറവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പുരുഷന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും തുല്യത നൽകുക.
വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ വിവാഹം മറച്ചുവെക്കരുത്. വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വിവാഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അത്തരം ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ, പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും ഈ വസ്തുത മുതലെടുത്ത് മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
