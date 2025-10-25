English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ

Chanakya Niti: പുരുഷന്മാർ ഈ തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്...ചാണക്യൻ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കേൾക്കൂ

സാധാരണയായി പുരുഷന്മാർ ജീവിത പങ്കാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെക്കാൾ അവളുടെ രൂപഭംഗി നോക്കിയാണ്. എന്നാൽ ചാണക്യൻ പറയുന്നത് സാമാന്യബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ വിവീഹം കഴിക്കരുത് എന്നാണ്.  

പരുഷമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കരുത്. അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭർത്താവിനെ പീഡിപ്പിക്കും.  

കള്ളം പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബത്തെ പോലും നശിപ്പിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ല സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യരുത്.  

വീട്ടുജോലികളിൽ അറിവില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹത്തിന് യോഗ്യയല്ലെ. അവൾക്ക് വിവാഹ ജീവിതം ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട്പോകാൻ സാധിക്കില്ല.  

ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവളുടെ ഭൂതകാലം അറിയണം. മോശം കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ത്രീ വീട് തകരാൻ കാരണമാകും.

