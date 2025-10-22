Chanakya Niti: പ്രായോഗിക ജീവിത പാഠങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചാണക്യ നീതികൾ

പ്രായോഗിക ജീവിത പാഠങ്ങൾ
പ്രായോഗിക ജീവിത പാഠങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചാണക്യ നീതികൾ അറിയാം
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.
സത്യമറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും, പണത്തോട് ആർത്തി ഉള്ളവരെയും, മുഖസ്തുതിയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക.
സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക, ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുക.
ഔദാര്യം, ദയ, ചാതുര്യം, ധൈര്യം, വിനയം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം.
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം