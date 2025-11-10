English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Chanakya Niti: വിദ്യാർഥികൾ വിജയത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Chanakya Niti: വിദ്യാർഥികൾ വിജയത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ചാണക്യ നീതി

ചാണക്യ നീതി
1 /5

അച്ചടക്കം: ചാണക്യൻ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തെ ഒരു തപസ്സായി കാണുക.  വിജയത്തിന് അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണ്.   

2 /5

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക: ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.   

3 /5

സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുക: വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യസമയത്ത് പഠനം ആരംഭിക്കുകയും ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. കാരണം ജോലികൾ അവഗണിക്കുന്നത് പിന്നീട് ദോഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.   

4 /5

ഭയത്തെ കീഴടക്കുക: ഭയം നിങ്ങളുടെ ഉപഭോദ മനസിനെ ചഞ്ജലപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ ഭയത്തെ കീഴടക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.   

5 /5

മടി ഉപേക്ഷിക്കുക: മടിയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. മടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.  

Chanakya Neeti

Next Gallery

Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി

You May Like

Sponsored by Taboola