Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ

കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം
അച്ചടക്കം വളർത്തിയെടുക്കുക: ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും അച്ചടക്കം വളർത്തി എടുക്കുക.
ഉത്തരവാദിത്തം പഠിപ്പിക്കുക: കുട്ടികളെ സ്വന്തം ജോലികൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ തെറ്റുകൾ തുറന്ന് പറയാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
വിവേകപൂർവ്വം പ്രശംസിക്കുക: സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന അമിതമായ പൊതു പ്രശംസ ഒഴിവാക്കുക.
മാതൃകയാകുക: കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ കള്ളം പറയുന്നതോ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതോ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അവർ മാതാപിതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കുന്നു.
സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമാകുക: 16 വയസ്സ് മുതൽ, മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സുഹൃത്തും കുട്ടികളുടെ വിശ്വസ്ത വഴികാട്ടിയുമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അവരുടെ അനുഭവം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ ജീവിതം നയിക്കാൻ സഹായിക്കണം.
സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുക: കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സമാധാനപരമായ ഒരു വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് നിർണായകമാണ്.
