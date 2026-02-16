Chandra Gochar 2026: ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം 2026 ഫെബ്രുവരി 17ന് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ദിവസം ആണ്.
ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഫെബ്രുവരി 17ന് ആണ് നടക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 3.26 മുതൽ 7.57 വരെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം. സൂര്യഗ്രഹണ ദിവസം ചന്ദ്രൻറെ സഞ്ചാരം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.
ഈ സമയം രണ്ട് തവണയാണ് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9.5ന് കുംഭം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. രാത്രി 9.15ന് ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇത് 12 രാശിക്കാരിൽ 3 രാശിക്കാർക്ക് കഷ്ടകാലം വരുത്തും.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകും. ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. അമിതമായി ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും കടബാധ്യതകളും ഉണ്ടാകും. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ചന്ദ്രൻറെ സഞ്ചാരം ജീവിതത്തിൽ ദോഷഫലങ്ങളുണ്ടാക്കും. സാമ്പത്തികമായി തകർച്ചയുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനം വിഫലമാകും. പ്രതികൂലമായ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
