Chandra Nakshatra Parivartan: വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ സംക്രമണം; നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കും നേട്ടങ്ങൾ

Chandra Gochar in Purva Bhadrapada Nakshatra Effect On Rashi: വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രമായ പൂരൂരുട്ടാതിയിലേക്കുള്ള ചന്ദ്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും നൽകും സ്പെഷ്യൽ നേട്ടങ്ങൾ. ഈ സമയം ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും.
Chandra Nakshatra Gochar April 2026 Effect On Rashi: മനസിന്റെ പ്രതീകമായ ചന്ദ്രൻ അറിവിന്റെ പ്രതീകമായ വ്യാഴത്തിന്റെ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഈ നാല് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
അവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും, കൂടാതെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും.
2026 ഏപ്രിൽ 14 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4:05 ന് ചന്ദ്രൻ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അടുത്ത ദിവസം അതായത് 2026 ഏപ്രിൽ 15 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:22 വരെ ഇവിടെ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ നാല് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.
ഇടവം (Taurus): വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കും, അവരുടെ ശ്രദ്ധ അറിവ് നേടും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, സമ്പത്ത് ഗലഭിക്കും.
കർക്കിടകം (Cancer): വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ചന്ദ്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും ലാഭനേട്ടങ്ങൾ നൽകും. വികാരങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറിയേക്കാം. ഭാഗ്യ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, കുടുങ്ങിപ്പോയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം ലഭിക്കും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ചായ്വ് വർദ്ധിക്കും, പുതിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തും.
മീനം (Pisces): ഈ രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, പണം പാഴാകുന്നത് തടയും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വിശ്രമ സമയം ചെലവഴിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
