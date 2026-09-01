/Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; ഇന്നത്തെ ദിനം അറിയാം..

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാർ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ സ്വന്തം ജോലി മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തരുത്, പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നടക്കും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസ്സിലെ ഓരോ ജോലിയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും, തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരും, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കരുത്, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കോടതി കേസിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ആസൂത്രണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, പുരോഗതിയുടെ പുതിയ പാതകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, ആശങ്കകൾ മാറും, പുതുതായി ജോലി ആരംഭിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും, കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, സംഭാഷണത്തിൽ ക്ഷമ കാണിക്കുക, ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി മാറ്റരുത്, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്, ബിസിനസ്സിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറും, കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ അമിതമായ നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത്, നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പങ്കിടുക, സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും, ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിനെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, വേഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണിത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആശങ്കകൾ മാറും, നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖല വികസിക്കും, യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പ്രശംസിക്കും, നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയമാണിത്, പങ്കാളിത്തം ഗുണകരമാകും, വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തരുത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, ബന്ധുക്കളെ കാണും, കുടുംബത്തിൽ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ എല്ലാ ജോലികളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, യാത്ര ഒഴിവാക്കുക, വിദേശത്ത് നിന്ന് ലാഭ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, ആരെങ്കിലുമായി തർക്കമുണ്ടാകാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)