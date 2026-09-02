/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ? അറിയാം...

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. കുടുംബ സ്നേഹവും ഐക്യവും നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുക എന്ന ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. അപരിചിതരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണമായി തോന്നാമെങ്കിലും, അത് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ ജോലി ഓഫർ ആകർഷകമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതാണ് നല്ലത്. ബന്ധങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലും ശക്തിയിലും വളരും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ക്രമേണ ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും ചെലവേറിയതാക്കാം, അതിനാൽ എല്ലാ ഇടപാടുകളെയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സമീപിക്കുക. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനുപകരം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടുക, വിജയം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല മാറ്റം വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും, എന്നാൽ ക്ഷമയും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കോപം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനതയായി മാറിയേക്കാം, അതിനാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള പഴയ തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് അലഞ്ഞുതിരിയലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ തിരക്കിലാക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തം ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീർഘകാല തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിനാൽ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷത്താൽ നിറയും. ജോലി സമ്മർദ്ദം വൈകുന്നേരത്തോടെ ക്ഷീണമോ തലവേദനയോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ്. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ദിവസം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും പിന്തുണയും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ സ്ഥാനം, ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് പരമപ്രധാനമായിരിക്കും. വരുമാനം നല്ലതായിരിക്കാം, പക്ഷേ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഉപദേശം തേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെയോ പരിചയസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയുടെയോ ഉപദേശം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം, മീറ്റിംഗുകൾ, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആഴത്തിലുള്ള സമാധാനം നൽകും. വീടിന്റെ അലങ്കാരം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കിപ്പണികൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള മധുരമുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ട ജോലികളെ വേഗത്തിലാക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിക്കുള്ള നിരവധി വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേക വ്യക്തിയെയോ മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷത്തെയോ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ പുരോഗതി വേഗത്തിലായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമാകും. ചില ആളുകൾക്ക് വേഗതയും വിജയവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കില്ല, ഇത് പുതിയ മത്സരങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയം നേടാൻ സാധ്യത, മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാനം, സന്തോഷം, കുടുംബ സ്നേഹം എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിൽ ഐക്യവും പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷവും നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷകളിൽ നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ലഘൂകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം വീട്ടിൽ അഭിമാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം ഒരു പ്രധാന തീരുമാനത്തിൽ വളരെ സഹായകരമാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ചെറിയ അറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ പിന്നീട് കോപത്തിൽ ഖേദിക്കേണ്ടിവരുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അവിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രണയത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം അനുഭവപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിലെ നല്ല നിക്ഷേപം ഭാവിയിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിത്തരും. ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ കക്ഷിയുടെ വിവരങ്ങളും നിബന്ധനകളും സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)