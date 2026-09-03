/Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ? അറിയാം...

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം,
ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം നല്ലതായിരിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ചെയ അശ്രദ്ധ പോലും സൂക്ഷിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തോടൊപ്പം സംത്സോഹവും വർധിക്കും. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഫയൽ തുറന്ന് അവ നിറവേറ്റാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ കുറയും. സാമൂഹിക മേഖലയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ സേവനത്തിലും ദാനധർമ്മത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും ആഴത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. പഴയ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കുറയുകയും ബന്ധത്തിലേക്ക് മധുരം തിരികെ വരികയും ചെയ്യും. തടഞ്ഞുവച്ച പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭം, ആശ്വാസം, സന്തോഷം എന്നിവയുടെ മനോഹരമായ സംയോജനം കൊണ്ടുവരും. ഇണയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സ്നേഹപൂർണ്ണമായ സമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് പുതിയ ഊഷ്മളതയും ശക്തിയും നൽകും. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം പ്രകാശവും സന്തോഷകരവുമായ മാനസികാവസ്ഥയും നൽകും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു തെറ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഠമായി വർത്തിക്കുകയും ശരിയായ പാത കാണിച്ചുതരുകയും ചെയ്യും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഏതെങ്കിലും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ തരംഗം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും. സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും എന്നാൽ ഏതൊരു ശ്രമത്തിലും തിടുക്കം നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ചില സങ്കീർണതകൾ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേൽക്കൈ ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സമയം അനുകൂലമാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നത് ആന്തരിക സമാധാനം നൽകും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി പരിശോധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനമായിരിക്കും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ ചില ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, എന്നാൽ ശരിയായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയതും ആകർഷകവുമായ ഒരു ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് സജീവമാകുകയാണെങ്കിൽ വിജയം നിങ്ങളുടെ പാത എളുപ്പമാക്കും. ചെലവഴിക്കുക പക്ഷേ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം കാരണം ഇന്ന് ചെറിയ അശ്രദ്ധ പിന്നീട് സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണ ജോലിക്കായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കല, സർഗ്ഗാത്മകത, കഴിവ് എന്നിവ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. എന്നിരുന്നാലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളോ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളോ എതിരാളിയുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തോടൊപ്പം സന്തോഷവും വർദ്ധിക്കും, വീടിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളോ പുതിയ വാങ്ങലോ നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം നിറയ്ക്കും. തുറന്ന ആശയവിനിമയം കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരിഹരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം ശാന്തത പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറും. ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ചേക്കാം ഇത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തോടൊപ്പം സന്തോഷവും വർദ്ധിക്കും, ഗൃഹ അലങ്കാരങ്ങളോ പുതിയ വാങ്ങലോ നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം നിറയ്ക്കും. തുറന്ന ആശയവിനിമയം കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരിഹരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം ശാന്തത പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഊർജ്ജവും ചെലവഴിക്കും, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. സാമൂഹിക സേവനവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ഒരു തെറ്റ് ഇന്ന് ഒരു വിലപ്പെട്ട പാഠമായി മാറും, അത് നിങ്ങളെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിക്കുക. ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തിയെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. നല്ല ബിസിനസ്സ്, വരുമാനം സന്തോഷം നൽകും, പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത, ദീർഘകാലമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ദിവസം പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)