/Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ? അറിയാം...

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവും നൽകും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചിലരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാത്തതതിനാൽ നിരാശയുണ്ടാകും . മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവും ലഭിക്കും. ഒടുവിൽ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ലഘുത്വവും സന്തോഷവും നൽകും. സംഭാഷണത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കലിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം കുറയുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് മാധുര്യം തിരികെ വരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചിലരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനോ ബിസിനസ്സിനോ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഒരു കുട്ടിയുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം കുടുംബത്തിന് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകും. പഴയ ഒരു പ്രണയവുമായുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ മുൻകാല കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ധാരണയും സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവും നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുന്നിലെത്തിക്കും. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്താൽ തിടുക്കത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരുടെ പിന്തുണ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം, മനസ്സിലാക്കൽ, പരസ്പര പിന്തുണ എന്നിവയുടെ മനോഹരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ കാണും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങുന്നതോ വിൽക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം, എന്നാൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകൂ.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആഴത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഇടപാട് ഒടുവിൽ അന്തിമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും, ഇത് ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം അനുകൂലമായേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനകളുണ്ട്, വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്കായി പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹവും അടുപ്പവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക. ജോലി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണവും വ്യക്തിത്വവും ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിലോ ചടങ്ങിലോ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞകാല ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ദിവസം പ്രകാശപൂരിതമാക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും വിശ്രമത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. ഒരു യാത്ര അപ്രതീക്ഷിതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനും വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനും ആഗ്രഹം തോന്നും അത് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥതയോ നിരാശയോ അനുഭവപ്പെടാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിലായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വഷളായേക്കാം അതിനാൽ വാദിക്കുന്നതിനുപകരം ക്ഷമയോടെ സംസാരിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. ബിസിനസ്സിലെ ലാഭം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, കൂടാതെ പഴയതും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുമായ പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒടുവിൽ ചില നല്ല വാർത്തകൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള പിരിമുറുക്കം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും, ചില പുതിയ സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു യാത്ര സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ ജോലി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിജയിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം, ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം മനസ് അൽപ്പം അസ്ഥിരമായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക, വായിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും രേഖകളോ കരാറുകളോ സ്വീകരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിലും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഇന്നത്തെ അശ്രദ്ധ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)