/Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വിജയ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ?

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സ്വാധീനവും ബാനുമാനവും വർധിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഫലം നൽകും, ധനു രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക . മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സ്വാധീനവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം പ്രത്യേകമായി തോന്നുകയും അവരുടെ പ്രശസ്തി ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ദുരിതത്തിന് കാരണമാകും. ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ക്ഷമ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുക്കളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചേക്കാം. ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും, എന്നാൽ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ദീർഘകാല സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ ഉപദേശത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല പ്രവൃത്തികളും സാമൂഹിക സേവനവും പ്രശസ്തിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയും ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ഒരു തടസ്സവും വരുത്തരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചില വിനോദങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കും, അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും, എന്നിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കലോടെയും ശാന്തതയോടെയും അവതരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകും. നിങ്ങൾ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും. അയൽപക്ക തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. മുൻകാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സങ്കീർണതകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടേക്കാം, പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത എളുപ്പമാകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായുള്ള സംഭാഷണം ഒരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം നൽകിയേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഒടുവിൽ ഫലം നൽകും, അതിന്റെ പൂർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പുതിയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധ ദോഷം വരുത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗം ജോലിക്കായി ദൂരെ പോയേക്കാം, ഇത് വീട്ടിൽ ഒരു വൈകാരിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് പുതിയ ആശയങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും, കൂടാതെ നിരവധി മികച്ച പദ്ധതികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഭാവിയിൽ നല്ല ലാഭം നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ കരിയറിൽ ഒരു പുതിയ അവസരം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ മികച്ചതായിരിക്കും, എന്നാൽ ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും സാധ്യതകളും നൽകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം, ഉത്തരവാദിത്തം, ബഹുമാനം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും വിനോദവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്ഷീണവും സമ്മർദ്ദവും ഒഴിവാക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനമോ സന്തോഷവാർത്തയോ ലഭിച്ചേക്കാം. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സമ്പത്തിലും സുഖത്തിലും വർദ്ധനവിന്റെ സൂചന. ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അൽപം തിരക്കേറിയതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം ജോലികളാൽ ക്ഷീണിച്ചതായി തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, അല്ലാത്തപക്ഷം പരീക്ഷാ സമയത്ത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)