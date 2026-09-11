/Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലത കുറയും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ?

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ വരുമാന സ്രോതസുകൾ ശക്തമാകും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലത കുറയും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അല്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ശക്തമായി തുടരുമെന്നതാണ് സന്തോഷവാർത്ത. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താൻ തോന്നും, പക്ഷേ ഇന്ന് തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തോഷം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ബിസിനസ്സും നല്ലതായിരിക്കും. പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലത കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷേ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ നിങ്ങളോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖകരമായ ബന്ധം അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസ്സിന്റെയും ജോലിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ദിവസം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ശനിദേവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദിവസം ആരംഭിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ മനസിൽ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ കയറി വന്നേക്കാം, അസ്വസ്ഥത തലവേദനയോ നേത്ര പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പ്രണയവും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, പച്ച നിറമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ ആരോഗ്യം അൽപ്പം മങ്ങിയതായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇന്ന് അൽപ്പം മങ്ങിയതായി തോന്നിയേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ അമിത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തികമായി ദിവസം വാഗ്ദാനപ്രദമായിരിക്കും. കാരണം പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, പഴയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പണം ഒഴുകിയെത്തും. യാത്ര സാധ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും കൂട്ടായ്മ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസ് മേഖലയിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തമായിരിക്കും. ഒരു പഴയ നിയമ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസമോ വിജയമോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, യാത്രയും സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കും, ദീർഘകാല തെറ്റിദ്ധാരണകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. നീല നിറത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമല്ല, അതിനാൽ തിടുക്കവും അശ്രദ്ധയും ഒഴിവാക്കുക. പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. എന്നിരുന്നാലും സ്നേഹം, കുട്ടികൾ, ജോലി, ഇണ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആശ്വാസകരമാകും. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു ദാനം ചെയ്യുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ഇണയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രണയിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമാണ്. ആരോഗ്യം, സ്നേഹം, ബിസിനസ്സ് എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളിലും ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദിവസത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ഒരു ചുവന്ന വസ്തു അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ എതിരാളികളിലും ശത്രുക്കളിലും സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വിജയിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ചില ഉത്കണ്ഠകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ലഭിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ഒരു ചുവന്ന വസ്തു അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ വികാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇന്ന് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, എന്നാൽ പ്രണയവും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പതിവിലും അല്പം ദുർബലമായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിന് ദിവസം വളരെ നല്ലതാണ്, പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാളി ദേവിയെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭൂമി, വീട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത, കൂടാതെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഉത്സവമോ സന്തോഷകരമോ ആയ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, സ്നേഹം, കുട്ടികൾ, ബിസിനസ്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ധൈര്യവും ഫലം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും കരിയറിലും പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതേസമയം ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് വിജയത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചന ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും. മൊത്തത്തിൽ ജോലിക്കും ബിസിനസ്സിനും ഈ ദിവസം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. പച്ച വസ്തുക്കൾ സമീപത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)