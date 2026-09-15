/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ?

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പാലത്തായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനുയോജ്യമായ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം,
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് മാനസിക സമാധാനം ലഭിക്കും. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും അനുയോജ്യമായ ദിവസം, പുതിയൊരു കല, സാങ്കേതികത അല്ലെങ്കിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ദൂരെ നിന്നോ വിദേശത്തു നിന്നോ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന നല്ല കരിയർ സംബന്ധമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും വിലമതിക്കപ്പെടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ദീർഘകാലമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും, പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, കരിയർ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളെ അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. ജോലിയിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും, നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം മുമ്പത്തേക്കാൾ സമാധാനപരവും സന്തോഷകരവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിലവിലെ സാഹചര്യം ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മുൻകാല ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. കരിയർ പുരോഗതിക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഉപദേശത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ധാരണയെയും അവബോധത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുകയും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം നിങ്ങളുടെ പല ആശങ്കകളെയും ലഘൂകരിച്ചേക്കാം. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകും, കൂടാതെ ഒരു പുതിയ ഇടപാടും നിങ്ങളെ തേടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ആരുമായും വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ദീർഘദൂര യാത്രകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയതും സൃഷ്ടിപരവുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും, അവ പിന്തുടരുന്നതിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചേക്കാം. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളുടെയോ, ഉപദേഷ്ടാവിന്റെയോ, യഥാർത്ഥ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുടെയോ ഉപദേശം തേടുന്നത് സഹായകരമാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന അസ്വസ്ഥതയും ഉത്കണ്ഠയും ഒരു പരിധിവരെ ശമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും, ദൂരെ നിന്ന് ഒരു നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുമായും പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഉള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, പഴയ കയ്പ്പ് കുറയും. എന്നിരുന്നാലും, ജോലിയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനായി മതിയായ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയും, നല്ല ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തിൽ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു നീണ്ട ചർച്ച നടത്താം, അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ അധിക പരിശ്രമവും ഊർജ്ജവും ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുറുക്കുവഴികളിൽ വീഴരുത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ ബഹുമാനവും സാമൂഹിക നിലയും വർദ്ധിക്കാം. സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചന. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയുകയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പഴയതും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ ബിസിനസ്സ് ജോലികൾ വീണ്ടും വേഗത കൈവരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉത്സാഹവും കൊണ്ട് നിറയും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കും, പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയോടെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുകയും പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)