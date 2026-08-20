/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങമായിരിക്കും ഉണ്ട്കുക...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വർത്തകൾ ലഭിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ശാന്തമായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും. ബിസിനസ് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലി വേഗത്തിലാകും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ പരിഗണിക്കും. ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും. ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വയ്ക്കരുത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഇന്ന് പ്രധാന ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത, ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയമാണിത്. കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലി സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. കോപം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ധനസഹായം ലഭിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. കരിയറിൽ വിജയം, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ വിദേശകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ജോലി നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം ഉയർന്നതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തരുത്. ആരുമായും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പണം കടം വാങ്ങരുത്. ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ബിസിനസ്സ് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട സമയം. ആസൂത്രണം നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ആർക്കും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകരുത്. ഇണയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ കഠിനാധ്വാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിനായി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകാൻ സാധ്യത, പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കോപം നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികൾ വിജയിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)