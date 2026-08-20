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Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 20, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:43 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങമായിരിക്കും ഉണ്ട്കുക...

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,  

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വർത്തകൾ ലഭിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ശാന്തമായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിജയം കണ്ടെത്തും. ബിസിനസ് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലി വേഗത്തിലാകും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ പരിഗണിക്കും. ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും. ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വയ്ക്കരുത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഇന്ന് പ്രധാന ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത, ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയമാണിത്. കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ നേതൃത്വ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലി സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. കോപം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ധനസഹായം ലഭിക്കും. ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. കരിയറിൽ വിജയം, നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ വിദേശകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസ്സിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ജോലി നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം ഉയർന്നതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തരുത്. ആരുമായും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പണം കടം വാങ്ങരുത്. ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ബിസിനസ്സ് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട സമയം. ആസൂത്രണം നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ആർക്കും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകരുത്. ഇണയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ കഠിനാധ്വാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിനായി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകാൻ സാധ്യത, പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കോപം നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികൾ വിജയിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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