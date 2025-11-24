Christmas Special Cake: ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നല്ല രുചികരമായ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കാം...

Christmas Special Rum Cake Recipe: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുകയാണ്. ഡിസംബർ തുടങ്ങുന്നതോടെ എങ്ങും ക്രിസ്മസ് രാവിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പാകും.
വീടുകളിൽ വിളക്കുകളും, അലങ്കാരങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെയൊരുക്കിയാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും ക്രിസ്മസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസിൽ വരുന്നത് കേക്ക് ആണ്. ക്രിസ്മസ് ആയാൽ പിന്നെ വീടുകളിലെല്ലാം കേക്കുകളുടെ ബഹളമാണ്. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റം കേക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് റമ്മിൽ കുതിർത്താണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് കൂടുതൽ മൃദുവാകാനും സ്വാദിഷ്ടമാക്കാനും സഹായിക്കും. എങ്ങനെയാണ് റം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടത് - ഒരു കപ്പ് മൈദ, ബട്ടർ ഒരു കപ്പ്, പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ്, 2 മുട്ട, ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീ സ്പൂൺ, വാനില എസ്സൻസ് 1 ടീ സ്പൂൺ, റം അരക്കപ്പ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് 1 കപ്പ്, ബ്രൗൺ ഷുഗർ 1/4 കപ്പ്, കറുവപ്പട്ട പൗഡർ 1 ടീ സ്പൂൺ, ജാതിക്ക പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ.
റം കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് - ആദ്യം, ഒരു പാത്രത്തിൽ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് അതിലേക്ക് മുട്ടകൾ ഓരോന്നായി ചേർക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് വാനില എസ്സെൻസ് ചേർക്കുക.
ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ മൈദ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കറുവപ്പട്ട പൊടി, ജാതിക്ക പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അതുകഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക. പിന്നീട് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം മിശ്രിതം കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. തുടർന്ന് 160 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 40-45 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക.
