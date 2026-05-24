/CM VD Satheesan Kochi reception: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് കൊച്ചിയിൽ സ്വീകരണം; പൊന്നാട അണിയിച്ച് മമ്മൂട്ടി, ചാക്കോച്ചനും ചടങ്ങിൽ!

മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി എറണാകുളത്ത് എത്തിയ വി.ഡി സതീശന് സ്വീകരണം നൽകി കൊച്ചി പൗരാവലി.
കടവന്ത്ര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സ്വീകരണ ചടങ്ങ് നടന്നത്. നടന്മാരായ മമ്മൂട്ടി, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രിയായി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആണാണ് താൻ. അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. മികച്ച നേതൃത്വം നൽകാൻ സതീശനാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.
കൊച്ചിക്കാരോടൊപ്പം മലയാളികളോടൊപ്പം താനും സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണം ആയിരിക്കട്ടെ ഇതെന്നും താരം ആശംസിച്ചു.
കേരളത്തിലെ മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങളും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞശേഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി.ഡി സതീശനെന്ന് രമേശ് പിഷാരടി എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
ജീവിതത്തിലെ ധന്യമായ മുഹൂർത്തമാണിത്. അധികാരത്തിന്റെ പത്രാസിൽ വീണ് പോകരുതെന്നായിരുന്നു വിഡി സതീശന്റെ മറുപടി പ്രസംഗം.
ദൈവിക നിയോഗമാണിത്. മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ടീം ആയി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിന് സാധിക്കുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
സതീശന് പുറമെ മന്ത്രിമാരായ റോജി എം. ജോൺ, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, അനൂപ് ജേക്കബ്, എം.എൽ.എ.മാരായ ടി.ജെ. വിനോദ്, അൻവർ സാദത്ത്, വി.പി. സജീന്ദ്രൻ, ഉമാതോമസ്, മാത്യു കുഴൽനാടൻ, മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, ഷിബു തെക്കുംപുറം, ടോണി ചമ്മണി, ദീപക് ജോയ്, മനോജ് മൂത്തേടൻ, ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആറന്മുള എം.എൽ.എ. അബിൻ വർക്കി, പാലക്കാട് എം.എൽ.എ. രമേഷ് പിഷാരടി എന്നിവർക്കും സ്വീകരണം നൽകി.
വൈകിട്ട് പറവൂരിൽ അവിടുത്തെ പൗരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വീകരണം നൽകും. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുശേഷം ആദ്യമായാണ് സതീശൻ തന്റെ നിയോജകമണ്ഡലമായ പറവൂരിലെത്തുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ മോഹൻലാൽ പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്ന് വിവരമുണ്ട്.