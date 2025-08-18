English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Curry Leaves: കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും ഗുണങ്ങളോ? അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെയും പ്രയോഗിക്കാം

Curry leaves: കറിയിലെ കേമനായ കറിവേപ്പിലയെ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം

 

അടുക്കള വൃത്തിയാക്കാനും കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാനാകും. പ്രകൃതിദത്ത ഗന്ധവും ആന്റിബാക്റ്റീരിയൽ ഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് കറിവേപ്പില

 
1 /5

അടുക്കളയിലെ സിങ്കിന്റെ ദുർഗന്ധത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് സാധിക്കും.  

2 /5

കറപിടിച്ച ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വൃത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കറിവേപ്പില നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം. ശേഷം കറപിടിച്ച സ്റ്റൗവിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ കറയെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനാകും  

3 /5

ഫ്രിഡ്ജിലെ ദുർഗന്ധമകറ്റാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാം  

4 /5

സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വസ്തുക്കളെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ കറിവേപ്പില അടിപൊളിയാണ്. ഇത് അഴുക്കിനെയും കറയെയും നീക്കം ചെയ്യും  

5 /5

ഉറുമ്പിനെ തുരത്താൻ കറിവേപ്പില ബെസ്റ്റാണ്. ഉണങ്ങിയ കറിവേപ്പില പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഉറുമ്പ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതറാം

curry leaves curry leaves benefits Curry Leaves health tips

