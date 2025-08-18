Curry Leaves: കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും ഗുണങ്ങളോ? അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെയും പ്രയോഗിക്കാം

Curry leaves: കറിയിലെ കേമനായ കറിവേപ്പിലയെ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം
അടുക്കള വൃത്തിയാക്കാനും കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാനാകും. പ്രകൃതിദത്ത ഗന്ധവും ആന്റിബാക്റ്റീരിയൽ ഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് കറിവേപ്പില
അടുക്കളയിലെ സിങ്കിന്റെ ദുർഗന്ധത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് സാധിക്കും.
കറപിടിച്ച ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വൃത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കറിവേപ്പില നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം. ശേഷം കറപിടിച്ച സ്റ്റൗവിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ കറയെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനാകും
ഫ്രിഡ്ജിലെ ദുർഗന്ധമകറ്റാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാം
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വസ്തുക്കളെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ കറിവേപ്പില അടിപൊളിയാണ്. ഇത് അഴുക്കിനെയും കറയെയും നീക്കം ചെയ്യും
ഉറുമ്പിനെ തുരത്താൻ കറിവേപ്പില ബെസ്റ്റാണ്. ഉണങ്ങിയ കറിവേപ്പില പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഉറുമ്പ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിതറാം
