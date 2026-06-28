Daily Horoscope Malayalam: ഇന്ന് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം ഈ രാശിക്കാരുടെ കരിയറിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും.
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അനുസരിച്ച് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അനുകൂലമായ ഗ്രഹനില പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ചെയ്യാനാകും.
പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ ദിവസത്തെയും രാശിഫലം പരിശോധിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ 6 മണി വരെയുള്ള സമയം രാഹുകാലമാണ്. ഈ സമയത്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ന് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ നഗരത്തിലും അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിലിൽ അംഗീകാരവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ധനു രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ പോകാനും പ്രണയ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം, മിഥുനം, തുലാം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വസ്തു ഇടപാടുകളിൽ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കും. സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും മികച്ചതാകും.