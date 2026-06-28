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Mercury Transit: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അളവറ്റ ഭാ​ഗ്യം; സാമ്പത്തിക രം​ഗത്തും തൊഴിലിലും പുരോ​ഗതി

Published: Jun 28, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:23 AM IST

Daily Horoscope Malayalam: ഇന്ന് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം ഈ  രാശിക്കാരുടെ കരിയറിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും.

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ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അനുസരിച്ച് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അനുകൂലമായ ​ഗ്രഹനില പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ചെയ്യാനാകും.

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പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ ദിവസത്തെയും രാശിഫലം പരിശോധിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

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ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30 മുതൽ 6 മണി വരെയുള്ള സമയം രാഹുകാലമാണ്. ഈ സമയത്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

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പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ന് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ ന​ഗരത്തിലും അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിലിൽ അം​ഗീകാരവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ധനു രാശിക്കാ‍ർക്ക് യാത്രകൾ പോകാനും പ്രണയ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

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മേടം, മിഥുനം, തുലാം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വസ്തു ഇടപാടുകളിൽ ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും. സർ​ഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും മികച്ചതാകും.

TAGS:
Horoscope
Horoscope malayalam
Mercury Transit 2026
രാശിഫലം
ബുധ സംക്രമണം

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