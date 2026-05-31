/Daily Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യവിജയവും അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭവും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പൊതുവേ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയദികം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. കാര്യവിജയവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. കലാ-കായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ദിവസം അനുകൂലം.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറിയ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് അവർ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും. പരീക്ഷ, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം സാധ്യമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും.
കന്നി രാശിക്കാർ ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ട ദിവസമാണ്. ചെലവ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികമായി ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ മികച്ച ദിവസമാണ്. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയമുണ്ടാകും. കടബാധ്യതകൾ കുറച്ചൊക്കെ തീർക്കാനാകും. വളരെക്കാലമായി മനസിൽ ആഗ്രഹിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമല്ല ഇന്ന്. വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർ പുതിയ വീടോ വസ്തുവോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അവ മറികടക്കാനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴാനിടയുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.