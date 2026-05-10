Today's Horoscope: മേടം, ചിങ്ങം രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, ഇടവം മിഥുനം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, സ്ഥാനക്കയറ്റം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഉച്ച വരെ വളരെ മോശം സമയമാണ്. എല്ലാത്തിലും തടസങ്ങൾ നേരിടാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം സമയം മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മെച്ചപ്പെടും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് രാവിലെ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും വൈകുന്നേരത്തോടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി മാറും. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. അനാവശ്യമായ ഭയവും ആശങ്കയും ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. പ്രശസ്തി നേടും. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിന് സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാഗ്യം വന്നുചേരും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ധനസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസുണ്ടാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർക്കാനാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കലാരംഗത്ത് താൽപര്യം കൂടും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.