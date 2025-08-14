Daily Horoscope 14 August 2025: മേടം മുതൽ മീനം വരെ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Today's Horoscope: ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ താൽപര്യമുള്ള നിരവധി പേരുണ്ട്.
ഓരോ ദിവസത്തെയും രാശിഫലം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാത് ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ കരിയര്, സാമ്പത്തികം, ദാമ്പത്യം തുടങ്ങി ഓരോ മേഖലയിലും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടാകും. 12 രാശിക്കാരുടേയും ഇന്നത്തെ സമ്പൂര്ണ രാശിഫലം അറിയാം...
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ചെലവ് വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ ദിവസമാണ്. വ്യക്തമായി ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. പണം ധാരാളം ചെലവഴിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. മറ്റുള്ളവരുടെ അനിഷ്ടം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടും. ആരെയും അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികം മോശമായേക്കാം. ഒന്നും നിസാരമായി കാണരുത്. ഇത് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കെത്തിയേക്കാം. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ യോഗമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് തൊഴില് രംഗത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. തൊഴിൽ രംഗത്തും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി മികച്ച സമയമായിരിക്കും ഇത്. കടങ്ങൾ വീട്ടുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കും. അതിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴില് മേഖലയില് സമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന എതിർപ്പുകളെ നിഷ്പ്രയാസം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. പണം അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭൂമി വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് കുടുംബത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. അനാവസ്യ ചെലവുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാര് ഇന്ന് ജോലിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസിലും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി മികച്ച ദിവസമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചില ആശങ്കകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും. ഒന്നിലും എടുത്തുചാട്ടം പാടില്ല. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
