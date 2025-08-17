Daily Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ? ഞായറാഴ്ചയിലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് കരിയറിൽ മികച്ച മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഒത്തുചേർന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ തുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാനാകും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിസാരമാക്കരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ആഗ്രഹിച്ചത് പോലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാര് ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. സൗഹൃദങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിജയം കണ്ടെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
