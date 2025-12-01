Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!

ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം
മേടം:സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, അവയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ആശ്വാസവും സന്തോഷവും വർധിക്കും.
ഇടവം: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി മികച്ച ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും നിലനിർത്തും. അനുരഞ്ജനത്തിനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമായി തുടരും.
കർക്കിടകം:ബന്ധങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം:ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പങ്കാളിയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ വിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകും. പങ്കാളിയില്ലാത്തവർ ഉടൻ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യ ഏറെയാണ്.
കന്നി: വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ക്ഷമ കാണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
തുലാം:പ്രണയ ജീവിതം ഉത്സാഹം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം കൂടുതൽ മനോഹരമാകുന്നു. പങ്കാളിയുമായി യാത്രയ്ക്കും വിനോദത്തിനും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം: വികാരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുകയും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പരസ്പര വിശ്വാസം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സന്തോഷം നൽകും. സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ വന്നേക്കാം.
ധനു: പരസ്പര സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വളരും. അടുത്ത ആളുകളുടെ പോരായ്മകൾ അവഗണിക്കുക. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വകാര്യത നിലനിർത്തുക. വിവാഹ ആലോചനകൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
മകരം:പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുക, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പങ്കിടുക, അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർധിക്കും. സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും.
കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം വളരും. പങ്കാളിയുമായി സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സാവദാനം ശമിക്കും. പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ആരുമായും പറയാതിരിക്കുക.
മിനം: പ്രണയത്തിൽ അന്ധരാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസിക പിരിമുറുക്കം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറുക. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന് അനുസരിക്കാതെ മനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
