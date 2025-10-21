English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Deepika - Ranveer Daughter Pics: ദീപികയുടെയും രൺവീറിന്റെയും ദീപാവലി ആശംസകൾ; ആരാധകർക്ക് ഇത് ദീപാവലി സമ്മാനം, മകളുടെ ചിത്രം പങ്കിട്ട് താരദമ്പതികൾ - See Pics

Deepika - Ranveer Daughter Pics: ദീപികയുടെയും രൺവീറിന്റെയും ദീപാവലി ആശംസകൾ; ആരാധകർക്ക് ഇത് ദീപാവലി സമ്മാനം, മകളുടെ ചിത്രം പങ്കിട്ട് താരദമ്പതികൾ - See Pics

തങ്ങളുടെ ആരാധകർക്ക് ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുകയാണ് താരദമ്പതികളായ ദീപിക പദുക്കോണും രൺവീർ സിം​ഗും. 

 

ഇത്തവണത്തെ ആശംസകൾ കുറച്ച് ഇരട്ടി മധുരം പകർന്നതായിരുന്നു. മകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടുള്ള ദീപാവലി ആശംസകളാണ് ഇത്തവണ താരദമ്പതികൾ നേർന്നത്. 

 
ആദ്യമായാണ് മകൾ ദുവയുടെ ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.   

മകളോടൊപ്പം സന്തുഷ്ടരായി നിൽക്കുന്ന രൺവീറിനെയും ദീപികയെയും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാനാകും.  

നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന് രണ്ട് മില്യൺ ലൈക് വീണിരിക്കുകയാണ്.   

അനന്യ പാണ്ഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ ആശംസകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗബിൻ ഷാഹിർ, അമല പോൽ തുടങ്ങിയവരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.   

2018 ലാണ് ദീപികയും രൺവീറും വിവാഹിതരാകുന്നത്. 2024 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ഇരുവർക്കും മകൾ ജനിച്ചത്.  

