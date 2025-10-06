Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി

Dhanarajayoga By Shani Gochar: വേദ ജോതിഷപ്രകാരം ശനി ദീപാവലി സമയത്ത് ധന രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.
Shani Gochar On Meen 2025: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ ഉത്സവ സമയത്ത് രാജയോഗവും ശുഭയോഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാറുമുണ്ട്.
ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 20 നാണ് ദീപാവലി. ഈ ദിവസം ശനി ധനരാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം...
ഇടവം (Taurus): ധന രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അധിപനായ ശനി ലാഭത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് ഈ യോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബഹുമാനവും ആദരവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. ഓഹരി വിപണി, ഊഹക്കച്ചവടം, ലോട്ടറി എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ധന രാജയോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ധന രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ശനി ഈ രാശിയുടെ കർമ്മ ഭവനത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും വിജയം നേടിത്തരും. ഈ സമയത്ത് തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് കാര്യമായ ലാഭം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!