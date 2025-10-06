Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും

വ്യത്യസ്ത തരം മുഖക്കുരുകൾ
ചർമ്മത്തിൽ ചുവന്ന മുഴപോലെ വരുന്ന നോഡുലാർ മുഖക്കുരു സ്പർശിക്കുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. നോഡുലാർ മുഖക്കുരുവിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. ക്യൂട്ടിബാക്ടീരിയം ആക്നെസ് ആണ് ഈ കുരുവിന് കാരണം.
അധിക എണ്ണ, ബാക്ടീരിയ, ഹോർമോണുകൾ, ചില മരുന്നുകൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വീർത്തതുമായ മുഴകളാണ് പാപ്പൂളുകൾ. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മുഖക്കുരു പോലെ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ അഗ്രം ഇവയിലില്ല.
എല്ലാവർക്കും സാധാരണയായി വരുന്ന ഒരുതരം മുഖക്കുരുവാണ് ബ്ലാക്ക്ഹെഡ്സ്. ചർമ്മത്തിലെ അമിതമായ എണ്ണമയം, ബാക്ടീരിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഇവയുടേത്. ബ്ലാക്ക്ഹെഡ്സ് സാധാരണയായി കൗമാരക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഏത് പ്രായത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കാം.
മധ്യഭാഗത്ത് പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ ചുവന്ന മുഖക്കുരുവാണ് പാസ്റ്റ്യൂളുകൾ. എണ്ണയും നിർജ്ജീവമായ ചർമ്മകോശങ്ങളും അടഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. വേദനാജനകമാണെങ്കിലും ഇവ ചികത്സയില്ലാതെ തന്നെ മാറും.
അടഞ്ഞുപോയ സുഷിരങ്ങൾ, അമിതമായ എണ്ണ, ബാക്ടീരിയ, വീക്കം എന്നിവയുടെ സംയോജനം കാരണം ചർമ്മത്തിനടിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മുഴകളാണ് സിസ്റ്റിക്ക് മുഖക്കുരു. സാധാരണ മുഖക്കുരുവിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായതിനാൽ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.