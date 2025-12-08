മിമിക്രി താരമായാണ് ദിലീപ് ആദ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായത്. പിന്നീട് സംവിധാന സഹായി ആയും ശേഷം ചെറിയ റോളുകളും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന ദിലീപ് മാനത്തെ കൊട്ടാരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായകനായി അരങ്ങേറിയത്.
അതിവേഗമാണ് താരം ജനപ്രിയ നായകനിലേക്ക് വളർന്നത്. ദിലീപ് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ചിത്രമായിരിക്കും അതെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.
പ്രായഭേദമന്യേ ഏതൊരാൾക്കും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ദിലീപിന്റേത്. പരാജയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ട് ചിരിക്കാനും എലമെന്റുകൾ അതിലുണ്ടാകും. ഏതൊരു കഥാപാത്രവും ദിലീപിന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു.
ജനപ്രിയ നായകനിലേക്ക് താരം എത്തിയത് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ മോശം സമയത്ത് നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്കെത്തി വീണ്ടും സിനിമാ മേഖലയെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതാണ് ദിലീപ്.
600 കോടിയുടെ ആസ്തിയാണ് ദിലീപിനുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മാരുതി കാർ ആണ് താരം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ താരത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ദേ പുട്ട്, നിർമ്മാണ കമ്പനി, ഡി സിനിമാസ് തീയേറ്റർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇന്നും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുകയാണ്.
ആലുവയിലെ വീടും ചെന്നൈയിലും ദുബായിലും അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളും സിനിമയിലെ തന്റെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് താരം നേടിയെടുത്തതാണ്. ഗാനഗന്ധർവൻ യോശുദാസിന്റെ കുടുംബ വീട് സ്വന്തമാക്കിയത് ദിലീപ് ആണ്. ഇത് പിന്നീട് മാംഗോ ട്രീ എന്ന പേരിൽ ദിലീപ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നടി മഞ്ജു വാര്യരുമായുള്ള വിവാഹമോചനവും, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമൊക്കെ താരത്തിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വലിയ തകർച്ചകൾക്ക് കാരണം ആയെങ്കിലും വീണ്ടും തിരിച്ചുവരവിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ദിലീപ്. ഭ ഭ ബ എന്ന ചിത്രമാണ് ദിലീപിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്നത്.
