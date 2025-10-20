English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!

Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!

ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം.
  • Oct 20, 2025, 06:16 AM IST
1 /12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം ആയിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യമായി സമയം ചിലവാക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധയോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക.

4 /12

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധ വേണ്ട ദിവസമാണ്. പല കോണിൽ നിന്നും ഭാഗ്യം തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.

5 /12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കും.

6 /12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.

7 /12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമല്ല. ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

8 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.

9 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനാവശ്യ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാം. ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.

10 /12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. ബിസിനസുകാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

11 /12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.

12 /12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം ആയിരിക്കും. മീനം രാശിക്കാരുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് വിജയം കാണും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാം. പണം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Astrology news Astrology News in Malayalam രാശിഫലം ജ്യോതിഷം

Next Gallery

Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola