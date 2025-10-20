Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!

ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം ആയിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ്. അനാവശ്യമായി സമയം ചിലവാക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധയോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധ വേണ്ട ദിവസമാണ്. പല കോണിൽ നിന്നും ഭാഗ്യം തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമല്ല. ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനാവശ്യ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാം. ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. ബിസിനസുകാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം ആയിരിക്കും. മീനം രാശിക്കാരുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് വിജയം കാണും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാം. പണം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
