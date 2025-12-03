English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • DIY Lip Scrubs: മഞ്ഞുകാലമല്ലേ, ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്! ലിപ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം...

DIY Lip Scrubs: മഞ്ഞുകാലമല്ലേ, ചുണ്ട് വരണ്ടുപൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്! ലിപ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം...

മഞ്ഞുകാലമായാൽ പൊതുവെ ചുണ്ടുകൾ വരണ്ടുപൊട്ടാറുണ്ട്. ഇത് മിക്ക ആളുകൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ സമയത്ത് ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം ഇല്ലാതാകും.

 

ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചുണ്ടുകൾ വരണ്ടതാകുകയും മങ്ങുകയും വിണ്ടുകീറാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി നമ്മൾ ലിപ് ബാമുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വിലകൂടിയ ലിപ് ബാമുകൾ പോലും ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് വരും. 

 
1 /7

അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃദുവും ആരോഗ്യകരവുമായ ചുണ്ടുകൾക്കായി ലിപ് സ്ക്രബുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കാം. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ച് എളുപ്പമുള്ള ലിപ് സ്‌ക്രബുകളെ കുറിച്ചറിയാം...  

2 /7

പഞ്ചസാരയും തേനും വരണ്ട ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗറിൽ അര ടീസ്പൂൺ തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ചുണ്ടുകളിൽ 2 മിനിറ്റ് നേരം മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകാം. പഞ്ചസാര മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. തേൻ ചുണ്ടുകളെ ഈർപ്പമുള്ളതും മിനുസമാർന്നതുമായി നിലനിർത്തുന്നു.  

3 /7

കാപ്പിപൊടിയും ഒലീവ് ഓയിലും - ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഈ മിശ്രിതം ചുണ്ടുകളിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക. കാപ്പി വരണ്ട ചർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒലിവ് ഓയിൽ ചുണ്ടിന് ആഴത്തിലുള്ള പോഷണം നൽകും.  

4 /7

ഓട്‌സ്, പാൽ സ്‌ക്രബ് - ഒരു ടീസ്പൂൺ നന്നായി പൊടിച്ച ഓട്‌സ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് അല്പം പച്ചപ്പാൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ക്രബ് ആണിത്.  

5 /7

വെളിച്ചെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും - ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചോർത്തൊരു മിശ്രിതം തയാറാക്കുക. ഇത് ചുണ്ടുകളിൽ വളരെ മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും ചുണ്ടുകൾ പൊട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.  

6 /7

കറ്റാർ വാഴയും ബ്രൗൺ ഷുഗറും - കറ്റാർ വാഴ ജെല്ലിൽ അല്പം ബ്രൗൺ ഷുഗർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ചുണ്ടിൽ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് വീക്കം ശമിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.  

7 /7

ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം - ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രമെ ഈ സ്‌ക്രബുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ചുണ്ടുകൾക്ക് കേടുവരുത്തും. സ്‌ക്രബ് ചെയ്ത ശേഷം എപ്പോഴും ലിപ് ബാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിവസവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം.   

Lip Scrub DIY Lip Scrub Homemade Lip Scrub Winter ലിപ് സ്ക്രബ് ലിപ് സ്ക്രബ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം

Next Gallery

Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്

You May Like

Sponsored by Taboola