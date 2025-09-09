Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bathroom Towel:ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവൽ കഴുകാറില്ലേ? എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ

 

എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ.. ഇതിൽ ധാരാളം അണുക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്

 
രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ആ സമയം ഉപയോഗിച്ച ടവൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവൂ  

സെൻസിറ്റീവ് ആയുള്ള ചർമ്മമാണ് നിങ്ങളുടെതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ടവൽ കഴുകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.  

നടത്തം, വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകഴിയുമ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച ടവൽ കൃത്യമായി കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടവൽ വാങ്ങി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.   

ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവലിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വരുന്നെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ടവൽ നന്നായി ഉണക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.  

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായി ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ ടവൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലിത് ടവൽ ചീത്തയാകാൻ കാരണമാകും.

