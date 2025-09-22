Cheapest Gold In Which Country: ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അറിയാം...

Cheapest Gold In Which Country 2025: ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? നികുതി, ഇറക്കുമതി തീരുവ, ആവശ്യകത എന്നിവ കാരണം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണ വില വളരെ കുറവാണ്.
ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നിക്ഷേപമാണ് സ്വർണ്ണം. ഇതിന്റെ വില രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നതാണെങ്കിലും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വർണ വില വളരെ കുറഞ്ഞതാണ്. 2025 ലെ സ്വർണ്ണ വിലയെ നികുതി, ഇറക്കുമതി തീരുവ, വിപണി ആവശ്യകത എന്നിവ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്വർണം വാങ്ങാം. സ്വർണം ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ് എവിടെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിലകൾ എങ്ങനെയാണ്? എന്നറിയാം ...
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നികുതികൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, വേതനം, ഡിമാൻഡ് എന്നിവ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ 15% ഇറക്കുമതി തീരുവയും 3% ജിഎസ്ടിയും ചുമത്തുന്നു, ഇത് വില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഫീസ് കുറവാണ് ഇത് സ്വർണ്ണത്തെ വില കുറഞ്ഞതാക്കും. 2025 ൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ശരാശരി ആഗോള വില ഒരു പൗണ്ടിന് ഏകദേശം 2,000–2,200 ഡോളർ ആണ്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക കറൻസിയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനവും നികുതികളും വ്യത്യാസപ്പെടാം.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായ അമേരിക്കയാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ സ്വർണം ലഭിക്കുന്നത്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹8,586 നും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹7,874 നും ഇവിടെ ലഭിക്കും. ഈ വിലകൾ ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് നിക്ഷേപകർക്കും വാങ്ങുന്നവർക്കും സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ അമേരിക്കയെ മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു. സ്വർണ്ണ വിലയിലെ ഈ വ്യത്യാസം പ്രധാനമായും നികുതികൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, പ്രാദേശിക വിപണി നയങ്ങൾ എന്നിവയാണ്
സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. നിക്ഷേപകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ താരതമ്യേന താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ ഇവിടെയും സ്വർണം ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹8,602 നും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ₹7,889 നും ലഭ്യമാണ്. സ്ഥിരമായ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാറില്ല.
ഏഷ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായ സിംഗപ്പൂരും സ്വർണവില വിലകുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ സ്വർണ്ണം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹8,667 നും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹7,949 നും ലഭിക്കുന്നു. നികുതികളും ഇറക്കുമതി ഫീസും കാരണം ഇവിടെ വിലകൾ വളരെ കുറവാണ്, ഇതിലൂടെ സ്വർണവില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യമാക്കുന്നു
സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്കും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപത്തിനും പേരുകേട്ട സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിപണികളിൽ ഒന്നായി സ്വർണത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ₹8,682 ഉം 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ₹7,963 ഉം വിലയിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. സുതാര്യമായ നയങ്ങൾ കാരണം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായും കണക്കാക്കുന്നു.
ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സ്വർണ്ണ വിലയും നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 8704 രൂപയ്ക്കും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 7983 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്.
ദുബായിൽ 2025 ജനുവരി വരെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 8718 രൂപയും 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 7996 രൂപയുമായിരുന്നു. ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ വരുന്ന ദുബായിയെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ആഗോള വിപണിയായി കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതാണ്
മലാവി (Malawi) ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർണ്ണത്തിന് വില കുറവാണ്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹9,376 ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 10–15% കുറവാണ്. അതേസമയം തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ കൊളംബിയയും സ്വർണം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഏകദേശം ₹9,500–10,000 ന് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നു, ഇത് ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 8–12% കുറവാണ്. (Note: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് സ്വർണ്ണ നിരക്കുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം)
