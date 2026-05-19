TVK Vijay: വിജയ് സർക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ 6 മാസം തികയ്ക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾക്കിടയിലും ചർച്ചയാകുന്നത് വിജയ്യുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയ് കർശനമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത് കർശനമായ ഡയറ്റുകളേക്കാൾ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾക്കാണ്.
തലപതി വിജയ്യുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ?
പ്രഭാതഭക്ഷണം: സാധാരണയായി വിജയ് 2 ഇഡലി, തേങ്ങാ ചട്ണി, മുട്ട പഴങ്ങൾ [പീനട്ട് ബട്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒപ്പം കരിക്കിൻ വെള്ളവും കുടിക്കും
ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും പച്ചക്കറികളും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ചിക്കനും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഭക്ഷണം. ചോറ് ബ്രൗൺ റൈസാണ് കഴിക്കുനന്ത് അതിൽ വെളുത്ത അറിയേക്കാം കൂടുതൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ്.
വൈകുന്നേരം ഇടയ്ക്ക് വിശപ്പ് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഫ്രഷ് സലാഡുകളോ ജ്യൂസുകളോ കഴിക്കും. ഇത് ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകും .
രാത്രിയിൽ ദഹനം എളുമാക്കാൻ വളരെ ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനായി സൂപ്പ് സാലഡ് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.