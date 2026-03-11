Donald Trump: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ

Astrological Predictions: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപ് ജനിച്ചത് 1946 ജൂൺ 14ന് ആണ്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ട്രംപിന്റേത് മിഥുനം രാശിയാണ്.
1946 ജൂൺ 14-നാണ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപ് ജനിച്ചത്. മിഥുനം രാശിയിലാണ് ട്രംപ് ജനിച്ചതെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, വ്യക്തമാകുന്നത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മരാശിയായ മിഥുനത്തിന് (Gemini) വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം മിഥുനം രാശിക്കാർ പൊതുവെ ചടുലമായ ചിന്താഗതിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവരാണ്.
ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. വായു രാശി (Air Sign) ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മിഥുനം രാശിക്കാർ മികച്ച ആശയവിനിമയക്കാരാണ്.
സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് ഇവർ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതവും എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ചർച്ചയാകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ കഴിവ് ഒരു യഥാർത്ഥ മിഥുനം രാശിക്കാരന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
ട്രംപിന്റെ ജാതകത്തിൽ മിഥുനം രാശിയിലെ സൂര്യൻ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് (Tenth House) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ പത്താം ഭാവം എന്നത് പൊതുജീവിതം, അംഗീകാരം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഈ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തന്റെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.
കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ട്രംപിന്റെ ജാതകത്തിൽ യുറാനസ് (Uranus) എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവും പ്രകടമാണ്. വിപ്ലവത്തിന്റെയും അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളുടെയും ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ്.
മിന്നൽപ്പിണറുകൾ പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആരെയും കൂസാത്ത പ്രകൃതവും ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. തന്റേതായ പാത വെട്ടിത്തെളിക്കാനും പാരമ്പര്യ രീതികളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും യുറാനസ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത് പലപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അമ്പരപ്പും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അരാജകത്വവും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
