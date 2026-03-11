English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump: ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ

Astrological Predictions: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപ് ജനിച്ചത് 1946 ജൂൺ 14ന് ആണ്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ട്രംപിന്റേത് മിഥുനം രാശിയാണ്.
  • Mar 11, 2026, 04:53 PM IST
1 /10

1946 ജൂൺ 14-നാണ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപ് ജനിച്ചത്. മിഥുനം രാശിയിലാണ് ട്രംപ് ജനിച്ചതെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, വ്യക്തമാകുന്നത്.

2 /10

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ജെ. ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മരാശിയായ മിഥുനത്തിന് (Gemini) വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

3 /10

ജ്യോതിഷപ്രകാരം മിഥുനം രാശിക്കാർ പൊതുവെ ചടുലമായ ചിന്താഗതിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവരാണ്.

4 /10

ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. വായു രാശി (Air Sign) ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മിഥുനം രാശിക്കാർ മികച്ച ആശയവിനിമയക്കാരാണ്.

5 /10

സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് ഇവർ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതവും എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ചർച്ചയാകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ കഴിവ് ഒരു യഥാർത്ഥ മിഥുനം രാശിക്കാരന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

6 /10

ട്രംപിന്റെ ജാതകത്തിൽ മിഥുനം രാശിയിലെ സൂര്യൻ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് (Tenth House) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ പത്താം ഭാവം എന്നത് പൊതുജീവിതം, അംഗീകാരം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഈ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തന്റെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.

7 /10

കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

8 /10

ട്രംപിന്റെ ജാതകത്തിൽ യുറാനസ് (Uranus) എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവും പ്രകടമാണ്. വിപ്ലവത്തിന്റെയും അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളുടെയും ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ്.

9 /10

മിന്നൽപ്പിണറുകൾ പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ആരെയും കൂസാത്ത പ്രകൃതവും ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. തന്റേതായ പാത വെട്ടിത്തെളിക്കാനും പാരമ്പര്യ രീതികളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും യുറാനസ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

10 /10

ഇത് പലപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അമ്പരപ്പും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അരാജകത്വവും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Donald Trump Donald J Trump

