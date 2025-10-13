Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി

വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്മൂത്തികൾ
വണ്ണം കുറക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയും, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. പകരം ഈ സ്മൂത്തി കഴിച്ചുനോക്കൂ, വണ്ണം കുറക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്.
ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ബെലാറ്റിനും, ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ്റൂട്ടിനൊപ്പം പഴവും, നട്ട്സും ചേർത്ത് സ്മൂത്തി ആക്കി കുടിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
പ്രോട്ടീനിൻ്റെ കലവറയാണ് പഴം. പാലും പഴവും ചേർത്ത് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കി വർക്കൌട്ടിനു മുൻപ് കുടിക്കുന്നത് എനർജി നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉചിതമാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്മൂത്തി. നാരുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ എ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇവ ദഹനത്തിനും, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, നാരുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ബ്ലൂബെറികൾ. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധിയാണ് ഇവയുടെ ഗുണങ്ങൾ.
വിറ്റമിൻ സി യുടെയും, ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകളുടെയും മികച്ച ഉറവിടമാണ് സ്ട്രോബെറികൾ. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാനും ഇവ നല്ലതാണ്.