Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...

Curry Leaves Water Benefits – ഒട്ടുമിക്ക കറികളിലും നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില. ഭക്ഷണത്തിന്റെ രൂചി കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് കറിവേപ്പില.
മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, അവശ്യ വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് കറിവേപ്പില. ഇത്രയേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ കറിവേപ്പിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വെറും വയറ്റിൽ കറിവേപ്പിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം...
ശരീരഭാരം - ശൈത്യകാലത്ത് കറിവേപ്പിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വിഷാംശം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡീടോക്സ് ഡ്രിങ്കാണിത്. ഇത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കും.
ദഹനം - കറിവേപ്പില വെള്ളം ദഹനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ദഹനക്കേട്, വയറു വീർക്കൽ, ഗ്യാസ്, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിഹാരമാണ്.
ചർമ്മാരോഗ്യം - ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് കറിവേപ്പില. ഇത് ചർമ്മം നിറം മങ്ങുന്നതിനും കേടുപാടുകൾക്കും കാരണമാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വെള്ളം പതിവായി കുടിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമാക്കുന്നു.
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര - ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് കറിവേപ്പില വെള്ളം. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
