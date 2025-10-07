English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Healthy drinks for Glowing Skin: തിളക്കമാർന്ന ചർമ്മത്തിനായി വെറും വയറ്റിൽ ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ

  Oct 07, 2025, 11:34 AM IST

ഉണർന്നയുടനെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് മുഖക്കുരു, മുഖക്കുരു എന്നിവയെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.   

വസവും ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങയും തേനും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത്  ചർമ്മത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മകോശ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേനിൽ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇത് ചർമ്മത്തിലെ എണ്ണമയം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.   

മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി എന്നവയിൽ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് സംയുക്തങ്ങളും ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കോശ വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.   

കറ്റാർ വാഴയിൽ വിറ്റാമിനുകളും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  കൊളാജൻ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗിബ്ബെറെല്ലിൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം വർദിപ്പിക്കുന്നു.   

ചർമ്മത്തിന്റെ ഇലാസ്തികത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വരണ്ട ചർമ്മം തടയുന്നതിനും കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് തേങ്ങയിലെ വെള്ളം. കൂടാതെ നല്ലൊരു ഡയറ്റ് സപ്ലിമെൻ്റുകൂടിയാണിത്.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

