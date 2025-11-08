Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

Mangal Shukra Yuti: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചൊവ്വ-ശുക്ര ദ്വി ദ്വാദശ രാജയോഗം നവംബർ 10 ന് രൂപപ്പെടും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വിശേഷ ലാഭം ലഭിക്കും.
Dwi Dwadash Rajayoga 2025: അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രാശികൾ മാറ്റും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ബാധിക്കും.
നവംബർ 2 ന് ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിലൂടെ മാളവ്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു.
കൂടാതെ ഈ രാശിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശുക്രൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആയ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.
ശുക്രൻ ഉടൻ ചൊവ്വയുമായി സംയോജിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശികൾക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് നവംബർ 10 ന് രാവിലെ 9:46 ന് ശുക്രനും ചൊവ്വയും പരസ്പരം 30 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇതിലൂടെ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് പല രാശിക്കാർക്കും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ചൊവ്വ എട്ടാം ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ ഏഴാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സമ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. കോടതി കേസുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം. വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. വ്യക്തിത്വത്തിൽ മികവ്,. ജോലിയിൽ നേട്ടം, പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിൽ കാര്യമായ ലാഭം, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് ദ്വിദ്വാദശയോഗം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. വളരെക്കാലമായി മനസിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളും പ്രശസ്തിയും നേടും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, പുതിയ ബിസിനസുകളോ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളോ തുറക്കും, ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും.. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
