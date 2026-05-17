  /Dwidwadash Rajayogam 2026: ദ്വിദ്വാദശ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും..!

Dwidwadash Rajayogam 2026: ദ്വിദ്വാദശ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും..!

Published: May 17, 2026, 07:24 PM IST|Updated: May 17, 2026, 07:24 PM IST

Dwidwadash Rajayogam 2026: സൂര്യനും വ്യാഴവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് ജ്യോതിഷികൾ ഇതിനെ അപൂർവമായ ദ്വിദ്വാദശ യോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ജൂൺ 19നാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.

 

മേടം രാശി: ജോലിയിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും. കാത്തിരുന്ന അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ് മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം കാണുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം വന്നുചേരും. ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. 

 

മിഥുനം രാശി: വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. ജോലിയിൽ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കാനിടയാകും. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. സുഹൃത്തുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രണയ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ സമയമുണ്ടാകും.

 

തുലാം രാശി: ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിയും. ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും വന്നുചേരും. 

 

ധനു രാശി: ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഗുണാനുഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം കൊയ്യും. ആരോഗ്യവും മാനസീകാരോഗ്യവും മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ ഉന്മേഷം വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. 

 

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

