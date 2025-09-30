Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ

വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അരിച്ചു പുറന്തള്ളുന്ന ജോലിയാണ് വൃക്കകൾ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും വൃക്ക തകരാറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ.
വൃക്ക തകരാറുമൂലം രക്തത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രുചിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഭക്ഷണത്തിന് ഉപ്പുരസം, കയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ രുചി അനുഭവപ്പെടും.
തുടർച്ചയായി ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ഹോർമോൺ ഉത്പാദനം കുറയുന്നതിലൂടെ ക്ഷീണം വർദിക്കുന്നു.
വൃക്കകൾ മാലിന്യങ്ങൾ ശരിയായി നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ശരീരത്തിൽ വിഷവസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇത് കാരണം ശരീരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും.
രാത്രിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കൂടുതലായി തോന്നുക. അതുപോലെ മൂത്രത്തിൻ്റെ നിറത്തിലെ വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃക്ക തകരാറിലാകുമ്പോൾ രക്തം ശരിയായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഇത് മാലിന്യങ്ങളും വിഷവസ്തുക്കളും ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഇതിലൂടെ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല