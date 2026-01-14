Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ

Healthy Breakfast Recipe: വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഹെൽത്തി ദോശ റെസിപ്പി.
റവ, തേങ്ങ, ചുവന്നുള്ളി, ഉപ്പ്, വെള്ളം, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവയാണ് ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ.
വറുത്തതോ അല്ലാത്തതോ ആയ റവ ഉപയോഗിക്കാം. നാല് ചുവന്നുള്ളി തൊലികളഞ്ഞ് റവയിലേക്ക് ചേർക്കണം.
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.
പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വച്ച മാവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം.
ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി പാൻ ചൂടായ ശേഷം ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ച് ഇരുവശവും ചുട്ടെടുക്കുക. ഇത് ചമ്മന്തിക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ രുചികരമാണ്.
