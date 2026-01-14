English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ

Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ

Healthy Breakfast Recipe: വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഹെൽത്തി ദോശ റെസിപ്പി.
  • Jan 14, 2026, 03:33 PM IST
1 /5

റവ, തേങ്ങ, ചുവന്നുള്ളി, ഉപ്പ്, വെള്ളം, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവയാണ് ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ.

2 /5

വറുത്തതോ അല്ലാത്തതോ ആയ റവ ഉപയോഗിക്കാം. നാല് ചുവന്നുള്ളി തൊലികളഞ്ഞ് റവയിലേക്ക് ചേർക്കണം.

3 /5

ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.

4 /5

പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വച്ച മാവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം.

5 /5

ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി പാൻ ചൂടായ ശേഷം ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ച് ഇരുവശവും ചുട്ടെടുക്കുക. ഇത് ചമ്മന്തിക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ രുചികരമാണ്.

Recipes Recipes for dinner Easy Recipes Dosa Recipe

