Chicken Mandi recipe: പെർഫെക്ട് ചിക്കൻ മന്തി കുക്കറിൽ തയാറാക്കാം വെറും 30 മിനിറ്റിൽ

കുക്കറിൽ ചിക്കൻ മന്തി ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം! ഓവനോ മറ്റ് വലിയ പാത്രങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വെറും 20 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പെർഫെക്ട് ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പി മലയാളത്തിൽ. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗൈഡിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വായിക്കൂ.
ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക: 2 കിലോ ചിക്കൻ 7 കഷണങ്ങളാക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ, മന്തി സ്പൈസ് മിക്സ്(മാഗി ക്യൂബ്) , ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, എണ്ണ, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കുറഞ്ഞത് 3 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക.
റൈസ് ബേസ് തയ്യാറാക്കുക: ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ, വെണ്ണ / നെയ്യ് ചൂടാക്കി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി നേരിയ തവിട്ട് നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക. മുഴുവൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും (ബേ ഇലകൾ, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലം, ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ) ചേർത്ത് സുഗന്ധം വരുന്നതുവരെ ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. 1 കിലോ കുതിർത്ത അരി വറ്റിച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ചേർക്കുക.
മന്തി വേവിക്കുക: വെള്ളമോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ ഒഴിക്കുക(4 മാഗി ക്യൂബ്) , ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അരിയുടെ മുകളിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റീമിംഗ് റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ ഇൻസേർട്ട് വയ്ക്കുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ റാക്കിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
പ്രഷർ കുക്ക്: പ്രഷർ കുക്കർ ലിഡ് അടയ്ക്കുക. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ വേവിക്കുക, തുടർന്ന് ലിഡ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 5 മിനിറ്റ് മർദ്ദം സ്വാഭാവികമായി പുറത്തുവരാൻ അനുവദിക്കുക.
ചിക്കൻ ക്രിസ്പ് ചെയ്യുക: പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീക്കം ചെയ്യുക. ചിക്കൻ ഒരു സ്വർണ്ണനിറത്തിലുള്ളതും ചെറുതായി കരിഞ്ഞതുമായ പുറംഭാഗം ആകുന്നതുവരെ ഒരു ഓവനിൽ (200°C/400°F-ൽ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ്) പാൻ-ഫ്രൈ ചെയ്യുക, എയർ-ഫ്രൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോയിൽ ചെയ്യുക.
സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ചേർക്കുക (ഓപ്ഷണൽ): ഒരു ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പാത്രം ഉണ്ടാക്കി കുക്കർ പാത്രത്തിലെ അരിയുടെ മധ്യത്തിൽ വയ്ക്കുക. ഒരു കഷണം കരി ചുവന്ന ചൂടാകുന്നതുവരെ ചൂടാക്കി ഫോയിൽ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക. ചൂടുള്ള കൽക്കരിയിൽ കുറച്ച് തുള്ളി നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒഴിക്കുക, പുക നിറയ്ക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ കുക്കർ അതിന്റെ ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് 5-7 മിനിറ്റ് അടയ്ക്കുക. കുക്കർ മന്തി തയാർ.
