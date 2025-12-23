English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ

Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ

പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
1 /5

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: മൈദ, പഞ്ചസാര, മുട്ട, നട്സ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, പൈനാപ്പിൾ  

2 /5

ഓവൻ 350°F-ൽ ചൂടാക്കുക. ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച്, മാവ്, പഞ്ചസാര, മുട്ട, നട്സ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഉപ്പ്, വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, പൈനാപ്പിൾ എന്നിവ പേസ്റ്റ് രൂപേണ അരച്ചെടുക്കുക.   

3 /5

നെയ് പുരട്ടിയ ശേഷം ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. ഏകദേശം 35 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. കേക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മുറിയിലെ താപനിലയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക.   

4 /5

ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ, ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായ ക്രീം ചീസ്, വെണ്ണ, പഞ്ചസാര, വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നിവ ക്രീം പരുവമാകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക.   

5 /5

കേക്ക് പൂർണ്ണമായും മുറിയിലെ താപനിലയിലേക്ക് തണുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കേക്കിന് മുകളിൽ ക്രീം ചീസ് ഐസിംഗ് വിതറുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ മുകളിൽ നട്സ് വിതറുക.  

recipe Cake Recipe

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola