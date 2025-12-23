Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ

പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: മൈദ, പഞ്ചസാര, മുട്ട, നട്സ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, പൈനാപ്പിൾ
ഓവൻ 350°F-ൽ ചൂടാക്കുക. ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച്, മാവ്, പഞ്ചസാര, മുട്ട, നട്സ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഉപ്പ്, വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, പൈനാപ്പിൾ എന്നിവ പേസ്റ്റ് രൂപേണ അരച്ചെടുക്കുക.
നെയ് പുരട്ടിയ ശേഷം ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. ഏകദേശം 35 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. കേക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മുറിയിലെ താപനിലയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ, ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായ ക്രീം ചീസ്, വെണ്ണ, പഞ്ചസാര, വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നിവ ക്രീം പരുവമാകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക.
കേക്ക് പൂർണ്ണമായും മുറിയിലെ താപനിലയിലേക്ക് തണുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കേക്കിന് മുകളിൽ ക്രീം ചീസ് ഐസിംഗ് വിതറുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ മുകളിൽ നട്സ് വിതറുക.
