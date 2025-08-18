Food For Gut Health: കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം...

കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡയറ്റിൽ എപ്പോഴും ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.
ബെറി പഴങ്ങളിൽ ധാരാളം നാരുകളും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും.
ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകളുടെ ഒരു മികച്ച ഉറവിടമാണ് ചിയ വിത്തുകൾ. ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഓട്സിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
ആപ്പിളിൽ ലയിക്കുന്ന നാര് ആയ പെക്റ്റിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൽ കുറയ്ക്കുകയും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നാരുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്. കൂടാതെ കുടൽ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന അവശ്യ വിറ്റാമിനുകളും മധുരക്കിഴങ്ങിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
