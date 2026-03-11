Elephant Statue Vastu Tips: കോടീശ്വരനാകണോ? ഈ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വച്ചോളൂ..!

വീട്ടിലേക്ക് സമ്പത്തിനെ ആകർഷിക്കാൻ ഗുണം ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹം ഏതെന്ന് നോക്കാം
വാസ്തു ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ ഒരു വെളുത്ത ആനയുടെ വിഗ്രഹം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണ്
വീടിനുള്ളിൽ ഒരു വെള്ളാനയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി വീട്ടിൽ എത്തക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് വെറുമൊരു അലങ്കാര വസ്തുവല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഈ വിഗ്രഹം സഹായിക്കും. വാസ്തു പ്രകാരം, വെള്ളാനയുടെ പ്രതിമ വടക്ക് ദിശയിലോ വടക്കുകിഴക്കൻ മൂലയിലോ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുക. വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിനടുത്തായി അകത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഒരു ജോടി ആനകളെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.
വീടിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല, ഓഫീസ് മേശയിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ ഒരു വെളുത്ത ആനയുടെ പ്രതിമ വയ്ക്കുന്നത് നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, കിടപ്പുമുറിയിൽ ഒരു ചെറിയ വെളുത്ത ആനയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസവും ഐക്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിഗ്രഹം അഥവാ പ്രതിമ ഒരു തരത്തിലും തകർക്കുകയോ കേടുവരുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്.
എന്നാൽ ഒരു വെള്ളാനയുടെ വിഗ്രഹത്തിന്, അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈയുടെ ദിശ വളരെ പ്രധാനമായതാണ്. തുമ്പിക്കൈ മുകളിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഗ്രഹം വിജയത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ഇത് വീട്ടില് വികസനം കൈവരാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ, തുമ്പിക്കൈ താഴേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് സ്ഥിരതയെയും ദീർഘകാല പുരോഗതിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്.
ഈ വിഗ്രഹം വടക്കുകിഴക്കോ ദേവിയുടെ മുറിക്കടുത്തോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉചിതം. വിഗ്രഹം പോലെതന്നെ, വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം. പൊടിയോ ചിലന്തിവലയോ കൂടിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. ഒരു വെള്ളാന വീട്ടിലെ വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും
വീടിന്നുള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. കേടുവന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് കൊണ്ടുവരിക. വിഗ്രഹം വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
