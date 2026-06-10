ഈ ലോകകപ്പിലെ 'അമ്മാവൻമാരും' 'അമുൽ ബേബിമാരും'... സിആർ7 മുതൽ ഗിൽബെർട്ടോ മോറ വരെ!

ഏത് ലോകകപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ കളിക്കാരുടെ പ്രായം എന്നും ഒരു വാർത്തയും കൌതുകവും ആണ്. ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ കളിക്കാരൻ ആരെന്നും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ ആരെന്നും അറിയാൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും.
ഈ ലോകകപ്പിലും ഉണ്ട് നാൽപതോ അതിന് മുകളിലോ പ്രായമുള്ള കളിക്കാർ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് 18 തികയാത്ത പയ്യൻമാരും. അതിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിന്റെ ക്രെയിഗ് ഗോർഡനും പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മുതൽ മലയാളിയായ തഹ്സിൻ വരെയുണ്ട്.
2026 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഗോൾ കീപ്പർ ആയ ക്രെയിഗ് ഗോർഡൻ. 43 വയസ്സാണ് പ്രായം. ടൂർണമെന്റിൽ കളത്തിലിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ഗോർഡന് സ്വന്തമാകും (45-ാം വയസ്സിൽ കളിച്ച ഈജിപ്തിന്റെ എസ്സാം എൽ-ഹദാരിയാണ് ഒന്നാമത്). Image Credit: Instagram
ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഔട്ട്ഫീൽഡ് താരം (ഗോൾകീപ്പർ അല്ലാത്ത താരം) പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ്. പ്രായം: 41 വയസ്സ്. കൂടാതെ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 6 ലോകകപ്പുകളിൽ സ്ക്വാഡിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും റൊണാൾഡോ ഈ ടൂർണമെന്റിലൂടെ സ്വന്തമാക്കും. Image Credit: X
ക്രൊയേഷ്യൻ താരമായ ലുക്ക മോഡ്രിച്ചിന് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ക്രൊയേഷ്യൻ മധ്യനിരയുടെ ഇതിഹാസം എന്നാണ് മോഡ്രിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴും ടീമിന്റെ പ്രധാന ചാലകശക്തിയാണ്. Image Credit: Instagram
കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പുകളിൽ കാണികളുടെ ശ്വാസം നിലപ്പിക്കും വിധം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഗോൾ കീപ്പറാണ് ഗില്ലെർമോ ഒച്ചാവോ. മെക്സിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർക്ക് 40 വയസ്സായി. ഇത്തവണയും ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഗോൾകീപ്പറാണ്. തന്റെ ആറാം ലോകകപ്പ് സാന്നിധ്യത്തിനാണ് ഒച്ചാവോ ഒരുങ്ങുന്നത്. Image Credit: Instagram
ജർമനിയുടെ ഗോൾ കീപ്പറാണ് മാനുവൽ നോയർ. വയസ്സ് നാൽപത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജർമ്മനി മുമ്പ് ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോഴും അവരുടെ കീപ്പറായിരുന്നു നോയർ. Image Credit: Instagram
2026 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനാണ് മെക്സിക്കോയുടെ ഗിൽബെർട്ടോ മോറ എന്ന വിസ്മയ താരം. 48 ടീമുകളുടെയും സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 17 വയസ്സുള്ള ഏക താരം മോറ മാത്രമാണ്. കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കും. അറ്റാക്കിങ് മിഡ് ഫീൽഡറാണ് മോറ. Image Credit: Instagram
ഈ ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഈ യുവ മിഡ്ഫീൽഡറായ ഹ്യൂഗോ സൊചുറെക് . 18 വയസ്സാണ് പ്രായം. ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 18 വയസ്സും നാല് ദിവസവും പൂർത്തിയാകും. Image Credit: X
ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ അത്ഭുത ബാലൻ എന്നാണ് ലെന്നാർട്ട് കാൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജർമ്മനിയുടെ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമാണ്കാൾ. പ്രായം 18 വയസ്സ്. Image Credit: Instagram
മലയാളികൾക്കും അഹങ്കരിക്കാൻ ഒരു താരമുണ്ട്. ഖത്തറിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷീദ്. 19 വയസ്സാണ് തഹ്സിന്റെ പ്രായം. Image Credit: Instagram/X