Varicose veins: വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാതിരിക്കും, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാതിരിക്കാൻ
ദീർഘനേരം ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതതിന് പകരം നടത്തം, നീന്തൽ, സൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ രക്തയോട്ടം വർധിക്കുന്നു.
ശരീരത്തിൻ്റെ അമിത ഭാരം കാൽ ഞരമ്പുകളിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
കാലുകൾ ഹൃദയനിരപ്പിന് മുകളിൽ ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ രക്തപ്രവാഹം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കുറേ നേരം നിൽക്കുകയോ, ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പകരം ഇടക്ക് ശരീരം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ട്, കാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകൾ എന്നിവയെ ഞെരുക്കുന്ന ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് രക്തയോട്ടം നിയന്ത്രിക്കും.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
