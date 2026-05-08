Pet Care Tips: വീട്ടിൽ വളർത്തുനായയുണ്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കരുതേ.. ജീവനാപത്ത്..!

Pet Care Tips: വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം
മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല
ഏറെ ഗുണങ്ങളുള്ള പഴമാണ് അവക്കാഡോ. ഇത് മനുഷ്യന് ഏറെ ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിലും നായ്ക്കൾക്ക് ഇത് സുരക്ഷിതമല്ല. ഇത് നായ്ക്കളിൽ ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും.
ഉണക്ക മുന്തിരിയും നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. നായ്ക്കളുടെ വൃക്കകൾ തകരാറിലാവാൻ കാരണമാകും. മുന്തിരി ചെറിയ അളവിൽപോലും നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത്.
തിയോബ്രോമൈനും കഫീനും അടങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റിൽ നായയുടെ മെറ്റബോളിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് നായ്ക്കളിൽ നിർജ്ജലീകരണം, ഛർദി, വയറിളക്കം, വയറുവേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.
നായ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പ് മിതമായി മാത്രം നൽകുക. അമിതമായി നൽകിയാൽ ഇവരിൽ ഛർദി, വയറിളക്കം, വിഷാദം, പനി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
