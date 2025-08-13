English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Foods for Brain Health: തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ..!

Foods to boost brain health: തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

 

തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം...

 
ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് - ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൽ ഫ്ലേവനോയ്ഡുകളും കഫീനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകാഗ്രത വർധിപ്പിക്കാനും തലച്ചോറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോ​ഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.  

ബ്രോക്കോളി - ബ്രോക്കോളിയിൽ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും വിറ്റാമിൻ കെ യും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലച്ചോറിനെ പോഷിപ്പിക്കാനും ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.  

നട്സ് - തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നട്സ്. ഇതിൽ ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും വിറ്റാമിൻ ഇയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  

മത്സ്യം - തലച്ചോറിന്റെ വികാസത്തിനും ചിന്താശേഷിക്കും ആവശ്യമായ ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ അടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് സാൽമണും മത്തിയും.  

മഞ്ഞൾ - മഞ്ഞളിൽ കുർക്കുമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീക്കം, വിഷാദം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.   

മത്തങ്ങ വിത്ത് - തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് മത്തങ്ങ വിത്ത്.  

ബ്ലൂബെറി - ബ്ലൂബെറിയിൽ ധാരാളം ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഓർമ്മശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും പൊതുവായ വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യോപദേശം തേടുക)'  

