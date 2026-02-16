Rajayoga In Surya Grahan: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം

Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നാല് രാജയോഗങ്ങൾ ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ.
Surya Grahan 2026 date: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും ബാധിക്കുകായും ചെയ്യും. ഫെബ്രുവരി 17 ന് സൂര്യഗ്രഹണമാണ്. ഈ ഗ്രഹണം ശനി ഭരിക്കുന്ന രാശിയായ കുംഭത്തിൽ പതിക്കും.
കൂടാതെ ഈ ദിവസം ബുധാദിത്യ രാജയോഗം, ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം, ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം, ചന്ദ്രന്റെയും ചൊവ്വ സംയോജനത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഇത് കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതിയുണ്ടാക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെ അറിയാം...
മകരം (Capricorn): സൂര്യഗ്രഹണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, സ്വന്തമായി ബിസിനസുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് ഒരു വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്കും സൂര്യഗ്രഹണം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ധൈര്യവും വർദ്ധിക്കും. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലും സ്നേഹവും ഐക്യവും വർദ്ധിക്കും, ഇത് മാനസിക സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.
ചിങ്ങം (Leo): സൂര്യഗ്രഹണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വരുമാനം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാണ് യോഗം. പദ്ധതികൾ വിജയകരമാകും, തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും ഈ സമയത്ത് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഭാഗ്യം കണ്ടെത്താനാകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ഈ കാലയളവിൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
